Финансовый рынок: Европейские фондовые индексы выросли

Инвесторы ждут отчетов от Amazon.com и Alphabet Inc.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,2% до 405,62. Немецкий DAX прибавил 1,3%, французский индекс CAC 40 — 1,8%, а британский FTSE 100 — 0,8%.

Акции Electrolux снизились на 1,4%, несмотря на то, что компания сообщила о более высокой, чем прогнозировалось, прибыли в четвертом квартале.

Акции британской нефтяной компании BP Plc упали на 3,2% после того, как ее прибыль в четвертом квартале не соответствовала консенсус-прогнозу.

Бумаги авиакомпании EasyJet прибавили 2,4%, а Ryanair Holding — 2,5% на фоне признаков ускорения темпов вакцинации.

Ценные бумаги компании Just Eat Takeaway.com подешевели на 1,6% после размещения конвертируемых облигаций на 1,1 млрд евро, состоящих из двух траншей.

Финансовые активы группы IT-консалтинга Atos прибавила 2,3%. Французская компания решила отказаться от потенциальной сделки по покупке американского конкурента DXC Technology Co. после того, как ее предыдущее предложение было отклонено.

Бумаги немецкой химической компании Wacker Chemie выросли 0,9% после того, как она в 2020 году показала прибыль.

Акции Fresenius Medical Care упали на 13% после того, как ведущая компания по диализу почек в мире предупредила, что прибыль в этом году снизится.

Бумаги Fresenius SE, компании, которой принадлежит треть Fresenius Medical, подешевели на 5,7%, несмотря на достижение своих прогнозов по продажам и чистой прибыли на 2020 год.

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