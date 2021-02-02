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Фондовый рынок: Курс нефти растет стремительными темпами
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Фондовый рынок: Курс нефти растет стремительными темпами

Исследование Reuters показало, что крупные производители нефти сдерживают рост производства
​Во вторник цены на нефть достигли рекордного показателя более чем за год на фоне ожиданий восстановления спроса на углеводороды в текущем году.

Нефть эталонной марки Brent подскочила на 97 центов до уровня 57,30 долл/барр., а фьючерсы на нефть марки US West Texas Intermediate подорожали на 98 центов до отметки в 54,56 долл/барр.

Аналитики считают, что во втором полугодии рост экономической активности, вызванный вакцинами против Covid-19, может ускориться.

Goldman Sachs прогнозирует, что глобальный спрос на "черное золото" восстановится до показателя, предшествующего пандемии Covid-19, составлявшего 100 миллионов барр/сут к августу этого года.

Исследование Reuters показало, что крупные производители нефти сдерживают рост производства "примерно в соответствии со своими обязательствами".

Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество новых случаев инфицирования Covid-19 в мире снижается третью неделю подряд, но призвала страны не прекращать борьбу с этой болезнью.

"Во многих государствах все еще растет количество заболевших, но на мировом уровне это обнадеживающие новости", — заявил глава ВОЗ.



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вторник 02.02.2021 | 13:15
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