FreshForex представляет список надежных сервисов для вывода прибыли

Данное решение затронуло множество известных и крупных компаний. Например, AliExpress в связи с этим перестал принимать оплату через указанные платёжные системы и рекомендует клиентам выбрать другой способ оплаты.

Компания FreshForex также рекомендует своим клиентам, во избежание сбоев или задержек при использовании карт, воспользоваться услугами надёжных сервисов онлайн платежей:

ADVcash (RUB / USD / EUR / UAH / KZT)Минимальная сумма пополнения: 70 RUB / 1 USD / 1 EUR / 30 UAH / 350 KZT.Tether (USDT),Минимальная сумма пополнения: 10 USDT.Bitcoin (BTC),Минимальная сумма пополнения: 0.001 BTC.WebMoney (USD)Минимальная сумма пополнения: 1 USD.Neteller (USD / EUR)Минимальная сумма пополнения: 5 USD / 5 EUR.Skrill (USD)Минимальная сумма пополнения: 5 USD / 5 EUR.

В феврале для всех клиентов компании FreshForex будут действовать специальные сниженные комиссии при снятии прибыли данными способами.

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