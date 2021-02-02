Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно ростом

Рынок акций Китая закрылся ростом котировок, а краткосрочные денежные ставки снизились до двухнедельного минимума, поскольку признаки напряжения ликвидности на межбанковских денежных рынках начали исчезать. Индекс Shanghai Composite вырос на 28,40 пункта до 3 533,68, а гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 355,84 пункта до 29 248,70.

Японский рынок акций продолжил рост на фоне оптимизма в отношении планов стимулирования экономики США и надежд на высокую прибыль. Индекс Nikkei вырос на 271,12 пункта до 28 362,17 на фоне сообщений о том, что правительство продлит чрезвычайное положение в Токио и близлежащих городах еще на один месяц.

Более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 0,94% до 1 847,02. Акции Sony и Central Japan Railway Co выросли более чем на 3% каждая, в то время как акции Keyence Corp и Hoya Corp упали на 2%.

Акции технологических компаний выросли: Advantest подорожали на 4,3%, а Tokyo Electron — на 2,1%. Акции Japan Airlines выросли на 2,2%, несмотря на то, что авиакомпания сообщила об убытках за девять месяцев и спрогнозировала более значительные убытки на весь год.

Австралийский рынок ценных бумаг вырос, после того, как центральный банк страны оставил ключевую процентную ставку без изменений и увеличил размер программы покупки активов.

Индекс S & P / ASX 200 поднялся на 99,60 пункта до 6 762,60, в то время как более широкий индекс All Ordinaries вырос на 104,70 пункта до 7 027,50.

Акции технологических компаний выросли: Afterpay — на 7,9%, а Appen — на 4,5%. Бумаги Woodside Petroleum и Santos поднялись на 2% после того, как цены на сырую нефть выросли.

Акции компаний здравоохранения оказались под давлением продаж: биотехнологическая компания CSL потеряла 1,3%.

Акции Investigator Resources потеряли 20,9%, а Argent Minerals — 26,4%.

Рынок акций Южной Кореи вырос вторую сессию подряд, присоединившись к глобальному ралли, чему способствовало ослабление опасений по поводу ограниченных условий ликвидности в Китае.

Индекс Kospi прибавил 40,28 пункта до 3096,81 пункта. Технологические тяжеловесы стали лидерами роста: Samsung Electronics поднялась на 1,7%, а SK Hynix — на 4%.

Рынок акций Новой Зеландии снизился. Эталонный индекс NZX-50 опустился на 52,75 пункта до 13 044,50 пункта.

Читайте также: Фондовый рынок - Американские фондовые индексы возобновили рост