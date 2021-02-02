Esplanade изменяют торговый сервер для мобильных приложений

Если Вы пользуетесь торговой платформой на Android или iPhone, Вам необходимо зайти в настройки управления счетами, выбрать опцию "Подключить существующий счет", найти брокера с указанием сервера ECNBroker-Live и переподключиться к существующему счету.

Для новых пользователей MetaTrader 4 версии Windows название торгового терминала изменилось на ECN.Broker. Для текущих пользователей необходимости в переходе на новый терминал – нет.

Источник: Esplanade Market Solutions

Читайте также: Форекс: Финам в топ-100 самых цитируемых медиаресурсов