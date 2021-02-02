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Esplanade изменяют торговый сервер для мобильных приложений
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Esplanade изменяют торговый сервер для мобильных приложений

Изменения затронут только пользователей мобильного приложение MetaTrader 4
Esplanade Market Solutions информирует, что будет изменен торговый сервер для мобильных приложений. Изменения затронут только пользователей мобильного приложение MetaTrader 4.

Если Вы пользуетесь торговой платформой на Android или iPhone, Вам необходимо зайти в настройки управления счетами, выбрать опцию "Подключить существующий счет", найти брокера с указанием сервера ECNBroker-Live и переподключиться к существующему счету.

Для новых пользователей MetaTrader 4 версии Windows название торгового терминала изменилось на ECN.Broker. Для текущих пользователей необходимости в переходе на новый терминал – нет.

Источник: Esplanade Market Solutions



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вторник 02.02.2021 | 10:07
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