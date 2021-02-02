Финансовый рынок: В Великобритании замедлился рост цен на жилье

Цены на жилье в Объединенном Королевстве выросли на 6,4% в годовом выражении, но меньше, чем рост на 7,3%, зафиксированный в декабре. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на уровне 6,9%.

В месячном выражении цены на жилую недвижимость в Великобритании снизились на 0,3%, в отличие от роста на 0,9%, наблюдавшегося в декабре и не оправдавшего ожиданий роста на 0,3%.

По словам Роберта Гарднера, главного экономиста Nationwide, снижение темпов роста, вероятно, отражает сокращение спроса в преддверии окончания запрета на гербовые сборы.

Хотя срок действия гербового сбора в Великобритании истекает в конце марта текущего года, ожидается, что активность снизится задолго до этого, учитывая, что процесс покупки и оформления жилья обычно занимает несколько месяцев, добавил экономист.

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