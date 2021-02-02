Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Индекс Nasdaq вырос на 332,70 пункта до 13 403,39, S&P 500 увеличился на 59,62 пункта до 3773,86., а Dow поднялся на 229,29 пункта до 30 211,91 пункта.

На прошлой неделе Nasdaq снизился на 3,5%, в то время как Dow и S&P 500 упали на 3,3%. Dow завершил торги в прошлую пятницу на самом низком уровне закрытия более чем за месяц.

Трейдеры продолжали следить за акциями, в которых были короткие позиции, такими как GameStop и AMC Entertainment. Ценные бумаги этих компаний показали значительную волатильность на фоне спекулятивной торговли со стороны розничных инвесторов.

Бумаги GameStop упали на 30,8% за день, а акции AMC выросли на 0,3%.

Фондовые игроки в основном проигнорировали отчет Института управления поставками, показывающий, что темпы роста производственной активности в США в январе снизились больше, чем прогнозировалось.

Минторговли США обнародовало отдельный отчет, показывающий, что декабрьские расходы на строительство в Штатах увеличились немного больше, чем прогнозировалось.

Акции полупроводников резко выросли в течение торговой сессии, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index поднялся на 3,9%.

Ценные бумаги брокерских компаний подорожали, о чем свидетельствует рост индекса брокеров / дилеров NYSE Arca на 3,5%.

Акции золотодобывающих компаний уверенно выросли на фоне увеличения стоимости драгоценного металла, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 3,3%.

Бумаги сетевых, сталелитейных и софтверных компаний подорожали, поднявшись вместе с большинством других основных секторов.

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