Финансовый рынок: Газпром отправил за рубеж рекордные объемы газа

Текущий показатель больше на 45,4%, чем за тот же период год назад. В то время ставки находились на минимальном уровне. Закупки были увеличены такими странами, как Германия, Италия, Турция, Франция и Нидерланды.

В компании отмечают, что добыча в годовом выражении выросла на 6,4% до показателя 47 млрд кубометров. Ранее также говорилось о том, что Газпром намерено придерживает поставки в Европу с целью опустошения своих хранилищ, которые были заполнены долгое время до рекордного уровня.

Таким образом, в компании хотят смягчить неизбежный спад цен и объема поставок в летний период.Европе требуется газ в связи с неожиданно холодной зимой и ситуацией на рынке СПГ. В Азии стоимость газа взлетела до рекордно высокой отметки, а ближе к весне ситуация нормализуется и Европа снова будет получать большие объемы СПГ.

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