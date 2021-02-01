Германия заступилась за Северный поток-2 перед Францией

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике К. Эрнста, требования Франции являются необоснованными и ошибочными.

Остановка уже утвержденного проекта станет причиной того, что Германия вынуждена будет платить за инвестиции в строительство. Помимо этого, это может привести к тому, что для немецких потребителей вырастет стоимость газа. Это означает, что жителям Германии придется платить за такие действия властей.

Ранее во Франции говорили о том, что санкции в отношении Москвы могут быть существенно расширены. В свою очередь, сообщалось о том, что за «Северный поток-2» заступился бывший канцлер Германии Г. Шредер. Он уверен, что требования об остановке строительства газопровода не отражают позицию большей части немцев. Также отмечается, что «Северный поток-2» должен обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения жителей ФРГ.

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