МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Германия заступилась за Северный поток-2 перед Францией
logo

Германия заступилась за Северный поток-2 перед Францией

Остановка уже утвержденного проекта станет причиной того, что Германия вынуждена будет платить за инвестиции в строительство
​В Германии заступились за проект газопровода «Северный поток-2» перед Францией. Последняя допустила расширение санкционного режима касательно России.

По словам главы комитета бундестага по экономике и энергетике К. Эрнста, требования Франции являются необоснованными и ошибочными.

Остановка уже утвержденного проекта станет причиной того, что Германия вынуждена будет платить за инвестиции в строительство. Помимо этого, это может привести к тому, что для немецких потребителей вырастет стоимость газа. Это означает, что жителям Германии придется платить за такие действия властей.

Ранее во Франции говорили о том, что санкции в отношении Москвы могут быть существенно расширены. В свою очередь, сообщалось о том, что за «Северный поток-2» заступился бывший канцлер Германии Г. Шредер. Он уверен, что требования об остановке строительства газопровода не отражают позицию большей части немцев. Также отмечается, что «Северный поток-2» должен обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения жителей ФРГ.

Читайте также: Германия заступилась за Северный поток-2 перед Францией

понедельник 01.02.2021 | 19:29
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Текущий показатель больше на 45,4%, чем за тот же период год назад
    Газпром отправил за рубеж рекордные объемы газа

    ​Компания Газпром отправила за рубеж рекордно большие объемы газа - 19,4 млрд кубометров.Текущий показатель больше на 45,4%, чем за тот же период год назад. В то время

    понедельник, 01.02.2021 | 20:36
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • Великобританский фунт поднялся относительно иены до 144,10
    Кур фунта стерлингов вырос относительно большинства мировых валют

    ​В понедельник фунт стерлингов вырос против своих основных оппонентов на европейской сессии, так как сильные производственные данные из еврозоны и

    понедельник, 01.02.2021 | 15:33
    Рынок Форекс
  • Призовые средства компания обещает зачислить исключительно на типы счетов Pro-Cent и Pro-Standard платформ MT4/5 и CopyFX
    RoboForex начал конкурс на демо-счетах

    ​В RoboForex Ltd стартовал 119-й конкурс "Демо Форекс", победители которого получат до 700 долларов на свой счет. Сразу отметим, что получить денежный приз смогут

    понедельник, 01.02.2021 | 14:46
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok