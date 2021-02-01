Форекс: В январе промпроизводство еврозоны выросло

Финальные данные показали, что индикатор менеджеров по закупкам в производственной сфере снизился до 54,8 в январе с 55,2 в декабре. Экономисты ожидали 54,7.

Тем не менее сектор растет седьмой месяц подряд, и показатель января был одним из самых высоких за последние два с половиной года.

Производство и новые заказы продолжали расти в январе, но с декабря темпы роста замедлились. Что касается рабочих мест, то компании в среднем сокращают штат, хотя и самыми слабыми темпами с июня 2019 года.

По мере усиления дефицита предложения, цены на вводимые ресурсы заметно выросли. Хотя фирмы стремились переложить эти более высокие затраты на клиентов, общий уровень инфляции был умеренным и заметно ниже, чем затраты на вводимые ресурсы.

В прогнозе на 2021 год, уверенность выросла до трехлетнего максимума в январе, во многом благодаря надеждам на разработку вакцины в ближайшие месяцы.

Наибольший рост производства наблюдался в странах с сильной экспортной базой, в Нидерландах и Германии. Италия показала лучшие результаты за три года. Испания была единственной страной, которая зафиксировала сокращение, опустившись в нижнюю часть рейтинга.

В условиях дальнейшего роста производства и новых заказов рост в производственном секторе Германии продолжился в январе. Окончательный производственный индекс PMI снизился до 57,1 с 58,3 в декабре.

На фоне нового увеличения количества новых заказов и небольшого сокращения объемов производства производственный сектор Франции в январе рос более быстрыми темпами. Производственный PMI умеренно вырос до 51,6 с 51,1 в декабре.

Общий индекс деловой активности в Италии достиг самого высокого уровня с марта 2018 года на фоне устойчивого роста производства. Заводской PMI неожиданно вырос до 55,1 с 52,8 в декабре. Экономисты прогнозировали падение до 52,4.

Между тем, индекс деловой активности в производственной сфере Испании снизился больше, чем ожидалось, до 49,3 с 51,0 в декабре. Ожидаемый уровень - 50,9.

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