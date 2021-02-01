Форекс: Фунт стерлингов вырос относительно большинства мировых валют

Активность производственного сектора Великобритании в январе выросла больше, чем ожидалось, при этом окончательный PMI вырос до 54,1 против ожидаемых 52,9.

Всплеск спроса на серебро поддержал акции горнодобывающих компаний, поскольку розничные трейдеры обратили свое внимание на драгоценные металлы.

Обеспокоенность по поводу споров между AstraZeneca и ЕС по поводу вакцин ослабла после того, как производитель лекарств пообещал доставить 9 миллионов дополнительных доз в первом квартале.

Фунт стерлингов подорожал до 1,2294 по отношению к франку. Следующее ключевое сопротивление для фунта ожидается около уровня 1,24.

Предварительные данные Федерального статистического управления показали, что розничные продажи в Швейцарии выросли в декабре.

Великобританский фунт поднялся относительно иены до 144,10. Фунт встретит сопротивление возле отметки 146,00.

Последнее исследование Jibun Bank показало, что в обрабатывающем секторе Японии в январе произошло сокращение и индекс PMI снизился до 49,8.

Фунт достиг отметки 0,8906 по отношению к евро. Уровень 0,86, вероятно, станет его следующим сопротивлением.

Великобританская валюта откатилась до 1,3698 относительно доллара США. Фунт может найти поддержку около уровня 1,34.

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