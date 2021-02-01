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RoboForex начал конкурс на демо-счетах
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RoboForex начал конкурс на демо-счетах

Призовые средства компания обещает зачислить исключительно на типы счетов Pro-Cent и Pro-Standard платформ MT4/5 и CopyFX
​В RoboForex Ltd стартовал 119-й конкурс "Демо Форекс", победители которого получат до 700 долларов на свой счет. 

Сразу отметим, что получить денежный приз смогут трейдеры, которые покажут наилучший результат торговли. Так, согласно условиям соревнования, призовой фонд в 3 тысячи долларов будет распределен следующим образом:

  • 1 место — 700 USD
  • 2 место — 550 USD
  • 3 место — 420 USD
  • 4 место — 350 USD
  • 5 место — 290 USD
  • 6 место — 240 USD
  • 7 место — 180 USD
  • 8 место — 130 USD
  • 9 место — 90 USD
  • 10 место — 50 USD

Если вы хотите побороться за приз, то вам нужно зарегистрировать на официальном форуме компании никнейм, который будет привязан к вашему Личному кабинету. Также следует в обязательном порядке верифицировать Личный кабинет.

После следует открыть счет, который будет принимать участие в розыгрышах. Как пояснили в компании, на счете будут действовать следующие условия:

  • Стартовый баланс — 5 000 USD (начисляется за одну минуту до начала розыгрыша).
  • Уровень Stop Out — 20%.
  • Маржа — 25%.
  • Кредитное плечо — 1:100.
  • Тип счёта — MT4 Demo.
  • До 10 одновременно открытых и отложенных ордеров.
  • Максимальный объём сделки — 0,1 лота.
  • Ограничений по используемым инструментам нет. Единственное — запрещено использовать советники. Ваша задача — увеличить размер депо, показав свое мастерство в торговле.
Призовые средства компания обещает зачислить исключительно на типы счетов Pro-Cent и Pro-Standard платформ MT4/5 и CopyFX. Для этого нужно отправить номер счёта через систему личных сообщений Форума RoboForex в адрес ContestFX.

В завершении отметим, что RoboForex может дисквалифицировать участника без уведомления и объяснения причин, пересмотреть правила проведения, списать со счета начисленные призовые средства и аннулировать сделки, совершённые с их использованием, без объяснения причин.

Источник: RoboForex

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понедельник 01.02.2021 | 14:46
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