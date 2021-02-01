RoboForex начал конкурс на демо-счетах

Сразу отметим, что получить денежный приз смогут трейдеры, которые покажут наилучший результат торговли. Так, согласно условиям соревнования, призовой фонд в 3 тысячи долларов будет распределен следующим образом:
- 1 место — 700 USD
- 2 место — 550 USD
- 3 место — 420 USD
- 4 место — 350 USD
- 5 место — 290 USD
- 6 место — 240 USD
- 7 место — 180 USD
- 8 место — 130 USD
- 9 место — 90 USD
- 10 место — 50 USD
Если вы хотите побороться за приз, то вам нужно зарегистрировать на официальном форуме компании никнейм, который будет привязан к вашему Личному кабинету. Также следует в обязательном порядке верифицировать Личный кабинет.
После следует открыть счет, который будет принимать участие в розыгрышах. Как пояснили в компании, на счете будут действовать следующие условия:
- Стартовый баланс — 5 000 USD (начисляется за одну минуту до начала розыгрыша).
- Уровень Stop Out — 20%.
- Маржа — 25%.
- Кредитное плечо — 1:100.
- Тип счёта — MT4 Demo.
- До 10 одновременно открытых и отложенных ордеров.
- Максимальный объём сделки — 0,1 лота.
- Ограничений по используемым инструментам нет. Единственное — запрещено использовать советники. Ваша задача — увеличить размер депо, показав свое мастерство в торговле.
В завершении отметим, что RoboForex может дисквалифицировать участника без уведомления и объяснения причин, пересмотреть правила проведения, списать со счета начисленные призовые средства и аннулировать сделки, совершённые с их использованием, без объяснения причин.Источник: RoboForex
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