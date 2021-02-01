RoboForex начал конкурс на демо-счетах

Сразу отметим, что получить денежный приз смогут трейдеры, которые покажут наилучший результат торговли. Так, согласно условиям соревнования, призовой фонд в 3 тысячи долларов будет распределен следующим образом:

1 место — 700 USD

2 место — 550 USD

3 место — 420 USD

4 место — 350 USD

5 место — 290 USD

6 место — 240 USD

7 место — 180 USD

8 место — 130 USD

9 место — 90 USD

10 место — 50 USD

Если вы хотите побороться за приз, то вам нужно зарегистрировать на официальном форуме компании никнейм, который будет привязан к вашему Личному кабинету. Также следует в обязательном порядке верифицировать Личный кабинет.

После следует открыть счет, который будет принимать участие в розыгрышах. Как пояснили в компании, на счете будут действовать следующие условия:

Стартовый баланс — 5 000 USD (начисляется за одну минуту до начала розыгрыша).

Уровень Stop Out — 20%.

Маржа — 25%.

Кредитное плечо — 1:100.

Тип счёта — MT4 Demo.

До 10 одновременно открытых и отложенных ордеров.

Максимальный объём сделки — 0,1 лота.

Ограничений по используемым инструментам нет. Единственное — запрещено использовать советники. Ваша задача — увеличить размер депо, показав свое мастерство в торговле.

Призовые средства компания обещает зачислить исключительно на типы счетов Pro-Cent и Pro-Standard платформ MT4/5 и CopyFX. Для этого нужно отправить номер счёта через систему личных сообщений Форума RoboForex в адрес ContestFX.

В завершении отметим, что RoboForex может дисквалифицировать участника без уведомления и объяснения причин, пересмотреть правила проведения, списать со счета начисленные призовые средства и аннулировать сделки, совершённые с их использованием, без объяснения причин.

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