МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка золота и нефти
Курс золота: Цена на драгоценный металл выросла
logo

Курс золота: Цена на драгоценный металл выросла

Фьючерсы на золото в Соединенных Штатах поднялись на 0,6%
​В понедельник цены на золото выросли, поскольку розничные инвесторы продолжили свою борьбу с крупными фондами Уолл-стрит в социальных сетях, чтобы поднять стоимость серебра до пятимесячного максимума. Цена на серебро взлетела более чем на 10%, что помогло золоту последовать его примеру.

Серебро стало последней целью после того, как на прошлой неделе в розничной торговле возникло безумие, когда такие компании, как GameStop и AMC Entertainment, подняли бунт против крупных институциональных инвесторов.

Спотовая стоимость золота выросла на 0,6% до 1859,34 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах поднялись на 0,6% до 1861,60 доллара.

Потенциал роста желтого драгоценного металла ограничен укреплением американского доллара на фоне сомнений, связанных с неизбежными дебатами по поводу дополнительных финансовых стимулов со стороны политиков США и потенциального воздействия на перспективы роста медленного внедрения вакцины. Огромная волатильность на фондовых рынках способствовала увеличению спроса на доллар США.

Читайте также: Курс золота: Стоимость драгоценного металла выросла

понедельник 01.02.2021 | 14:16
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok