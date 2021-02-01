Курс золота: Цена на драгоценный металл выросла

Серебро стало последней целью после того, как на прошлой неделе в розничной торговле возникло безумие, когда такие компании, как GameStop и AMC Entertainment, подняли бунт против крупных институциональных инвесторов.

Спотовая стоимость золота выросла на 0,6% до 1859,34 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах поднялись на 0,6% до 1861,60 доллара.

Потенциал роста желтого драгоценного металла ограничен укреплением американского доллара на фоне сомнений, связанных с неизбежными дебатами по поводу дополнительных финансовых стимулов со стороны политиков США и потенциального воздействия на перспективы роста медленного внедрения вакцины. Огромная волатильность на фондовых рынках способствовала увеличению спроса на доллар США.

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