Финансовый рынок: Фондовые индексы Европы выросли

​В понедельник

Кроме того, положительно на настроения инвесторов отразилось заявление AstraZeneca о том, что она поставит 9 миллионов дополнительных доз вакцины в Европейский Союз в первом квартале этого года, и поставки начнутся на неделю раньше, чем ожидалось.

Между тем, инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что розничные продажи в Германии резко снизились в декабре из-за ограничений, введенных для контроля распространения коронавируса.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,2% до 400,64 после падения на 1,9% в пятницу. Немецкий DAX подскочил на 1,4%, индекс Франции CAC 40 поднялся на 1,1%, а британский FTSE 100 — на 0,9%.

Акции горнодобывающих компаний выросли после того, как цены на серебро подскочили до пятимесячного максимума в ралли, вызванном Reddit. Акции Fresnillo выросли почти на 20%, Polymetal International подорожали на 6,8%, а Boliden AB прибавили 4%.

Бумаги ASOS выросли на 3,8% после объявления о приобретении четырех брендов у Arcadia Group.

Финансовые активы Ryanair Holdings подешевели на 1% после того, как она сообщила о квартальном убытке в размере 306 млн евро и предупредила, что 2021 финансовый год останется самым сложным годом за 35-летнюю историю компании.

Акции JD Sports Fashion подскочили на 7% после того, как ритейлер спортивной одежды заключил условное соглашение о покупке расположенной в Балтиморе DTLR Villa LLC за 495 млн долларов.

Акции Siemens Healthineers выросли на 1,8%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 44% до 437 млн евро с 304 млн евро в прошлом году.

Бумаги Julius Baer, третьего по величине листингового банка Швейцарии, упали 2%, несмотря на то, что он сообщил о 50% росте чистой прибыли в 2020 году и объявил о выкупе акций на 450 млн франков с марта.

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