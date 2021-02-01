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AMarkets предлагает бонус в 25% за смену брокера в свою пользу
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AMarkets предлагает бонус в 25% за смену брокера в свою пользу

Воспользоваться предложением можно только один раз
Все клиенты, сменившие своего брокера на AMarkets, могут рассчитывать на торговый бонус 25% за переход. 

В рамках бонусной программы «Бонус за переход в AMarkets», все клиенты, открывшие счет, могут получить 25% от суммы пополнения начисляется в виде неснимаемого бонуса, который участвует в торговле и просадке. 

Кроме того, трейдер получает.

 

  • Более 250 торговых инструментов. 
  • Скорость исполнения ордеров от 0.03 секунды. 
  • Спреды от 0.2 пунктов. 
  • Комиссию 0% на пополнение. 
  • Отсутствие реквот. 
  • Онлайн анализатор торговли. 
  • Уникальный индикатор настроений Кайман. 
  • Персональное сопровождение. 
  • Прогрессивную технологию обработки сделок No Dealing Desk. 
  • Отсутствие хеджирующей маржи.

Если вас заинтересовало предложение компании, то для получения бонуса нужно обязательно предоставить стейтмент от другого брокера и/или инвестиционный пароль для проверки активности на счете. Как только вы пополните счет типа Fixed и Standard платформы MetaTrader 4, то получите бонус, который участвует в просадке.

Отметим, что воспользоваться предложением можно только один раз. При этом максимальная сумма бонуса на одного клиента не должна превышать 5 тысяч долларов.

В завершении отметим: в случае выявления мошеннических действий с бонусом, компания может списать предоставленные средства без предварительного уведомления и объяснения причин.

Источник: AMarkets



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понедельник 01.02.2021 | 11:57
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