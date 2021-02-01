AMarkets предлагает бонус в 25% за смену брокера в свою пользу

В рамках бонусной программы «Бонус за переход в AMarkets», все клиенты, открывшие счет, могут получить 25% от суммы пополнения начисляется в виде неснимаемого бонуса, который участвует в торговле и просадке.

Кроме того, трейдер получает.

Более 250 торговых инструментов.

Скорость исполнения ордеров от 0.03 секунды.

Спреды от 0.2 пунктов.

Комиссию 0% на пополнение.

Отсутствие реквот.

Онлайн анализатор торговли.

Уникальный индикатор настроений Кайман.

Персональное сопровождение.

Прогрессивную технологию обработки сделок No Dealing Desk.

Отсутствие хеджирующей маржи.

Если вас заинтересовало предложение компании, то для получения бонуса нужно обязательно предоставить стейтмент от другого брокера и/или инвестиционный пароль для проверки активности на счете. Как только вы пополните счет типа Fixed и Standard платформы MetaTrader 4, то получите бонус, который участвует в просадке.

Отметим, что воспользоваться предложением можно только один раз. При этом максимальная сумма бонуса на одного клиента не должна превышать 5 тысяч долларов.

В завершении отметим: в случае выявления мошеннических действий с бонусом, компания может списать предоставленные средства без предварительного уведомления и объяснения причин.

Источник: AMarkets

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