AMarkets предлагает бонус в 25% за смену брокера в свою пользу

В рамках бонусной программы «Бонус за переход в AMarkets», все клиенты, открывшие счет, могут получить 25% от суммы пополнения начисляется в виде неснимаемого бонуса, который участвует в торговле и просадке.
Кроме того, трейдер получает.
- Более 250 торговых инструментов.
- Скорость исполнения ордеров от 0.03 секунды.
- Спреды от 0.2 пунктов.
- Комиссию 0% на пополнение.
- Отсутствие реквот.
- Онлайн анализатор торговли.
- Уникальный индикатор настроений Кайман.
- Персональное сопровождение.
- Прогрессивную технологию обработки сделок No Dealing Desk.
- Отсутствие хеджирующей маржи.
Если вас заинтересовало предложение компании, то для получения бонуса нужно обязательно предоставить стейтмент от другого брокера и/или инвестиционный пароль для проверки активности на счете. Как только вы пополните счет типа Fixed и Standard платформы MetaTrader 4, то получите бонус, который участвует в просадке.
Отметим, что воспользоваться предложением можно только один раз. При этом максимальная сумма бонуса на одного клиента не должна превышать 5 тысяч долларов.
В завершении отметим: в случае выявления мошеннических действий с бонусом, компания может списать предоставленные средства без предварительного уведомления и объяснения причин.
Источник: AMarkets
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