Forex Club представляет Libertex для инвестирования в акции Apple, Microsoft, Google и Facebook

Многие компании и даже целые сектора мировой экономики серьезно пострадали во время кризиса. Однако многие крупные и известные компании такие как Apple, Microsoft, Google или Facebook не только сохранили свои позиции, но и существенно расширили свой бизнес. Те, кто вовремя инвестировал в акции этих компаний, смогли неплохо заработать.

Возможности получения дохода.

Заработать на крупных IT-компаниях смогли не только их учредители, но и те, кто просто вовремя купил их акции в самом начале их пути. Эти инвесторы были обычными людьми, однако от многих других их отличало одно – они сделали правильный выбор и воспользовались предоставленной им возможностью.

Google, основанная в 1996 году, вышла на фондовый рынок летом 2004 года, когда в продажу поступило более 19,6 миллиона акций стоимостью 85 долларов. Первым акционером Google стал профессор Дэвид Черитон, который поверил в перспективы стартапа, – теперь он миллиардер. А акции компании на бирже продаются уже почти за 2000 долларов.

За свою историю на бирже акции Facebook, начав котироваться в 2012, увеличились в цене более чем в 9 раз – с 31 доллара до 282 долларов.

Акции Apple выросли в 11 раз: до 143 долларов с 11,6 доллара в начале своей истории.

Акции Microsoft тоже стали для своих инвесторов весьма выгодным вложением – особенно на фоне развития облачного сервиса компании во время пандемии. Начав котироваться на рынке на отметке 25 долларов, сейчас они стоят уже 232 доллара.

Пока люди были на карантине, то продолжали пользоваться iPhone, искать информацию в Google, общаться через Facebook и работать на компьютерах с операционной системой от Microsoft. Это позволило компаниям нарастить прибыли, а затем и выросли акции.

Как купить акции.

Многим может показаться, что сейчас уже поздно вкладывать средства в акции этих компаний и инвестировать надо было раньше. Однако это не так. Акции этих компаний являются одними из самых привлекательных на мировом финансовом рынке. И сегодня, с развитием технологий, эти активы будут становиться еще более привлекательными для вложения средств.

Инвестировать деньги в акции этих компаний и заработать – просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в одной из торговых платформ, которые предоставляют доступ к мирового рынка.

Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. Эта платформа позволяет торговать более чем 250 различными финансовыми инструментами – акциями известных мировых компаний, ведущими фондовыми индексами, валютами, криптовалютами, энергоносителями и другими активами.

Чтобы начать вкладывать деньги в эти компании через Libertex не нужно обладать большим капиталом. Однако эксперты отмечают, что чем больше будет у вас на счету, тем большую прибыль вы сможете получить и тем более стабильным будет ваш инвестиционный портфель.

Вкладывать средства и зарабатывать на этих инструментах, в том числе и на акциях Apple, Microsoft, Google и Facebook, можно буквально не вставая с дивана. Все потому, что Libertex доступен как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android.

Все что нужно сделать – это выбрать подходящий для вас инструмент, определиться с суммой сделки и нажать кнопку "в рост", если вы прогнозируете повышение котировок, или "в снижение", если ожидаете их падения.

Обратите внимание. Чтобы увеличить прибыль, можно воспользоваться уникальной функцией Libertex – мультипликатором. Он позволяет в разы увеличить вашу прибыль.

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Источник: Forex Club

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