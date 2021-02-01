Финансовый рынок: Японский индекс Nikkei прекратил падение и перешел к росту

Контрольный индекс Nikkei 225 прибавил 261,72 пункта и вырос до 27 925,11.

Акции холдинговой компании SoftBank подорожали на 2%, а Fast Retailing выросли на 1%. Бумаги в сфере высоких технологий выросли, Tokyo Electron — на 2%, а Advantest — на 1%.

Ценные бумаги основных экспортеров преимущественно выросли из-за ослабления иены. Акции Canon подорожали более чем на 3% после резкого падения на прошлой неделе, а Sony и Mitsubishi Electric прибавили почти по 1% каждая.

Финансовые активы Panasonic подешевели на 0,4% после сообщений о том, что гигант электроники решил прекратить свои убыточные операции по производству солнечных элементов. Сообщается, что к марту 2022 года компания прекратит производство солнечных элементов на своих заводах в Малайзии и Японии.

В финансовой сфере бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли на 1% каждая.

Ценные бумаги Toyota опустились на 0,6%а, а акции Honda поднялись 0,5%.

Акции компании Toto выросли на 10,8 %, NEC Corp. подорожали на 10%, а бумаги Nippon Express продемонстрировали рост более чем на 8%.

При этом, акции Ajinomoto Co. и TDK Corp. теряют по 6% каждая, а бумаги Восточно-Японской железной дороги обвалились на 5%.

Последнее исследование Jibun Bank показало, что в производственном секторе Японии в январе произошло сокращение и индекс PMI показал результат в 49,8 пункта. Это ниже 50 в декабре, что было как раз на грани, отделяющей расширение от сокращения.

На валютном рынке доллар США в понедельник торгуется в верхнем диапазоне 104 иен.

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