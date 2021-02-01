Форекс: Производственный сектор Австралии стремительно восстанавливается

Производственный индекс Австралии с поправкой на сезонные колебания составил 55,3, в ноябре он находился на уровне 52,1.

Производство, продажи и финансовая деятельность в Австралии во втором и третьем кварталах 2020 года сильно пострадали из-за пандемии коронавируса и вводимых карантинных ограничений для снижения ее распространения, но с сентября начали стремительно восстанавливаться.

Производственные предприятия сообщили о более сильном и широкомасштабном восстановлении за период летних каникул. Пять из шести секторов обрабатывающей промышленности, включенных в обзор, сообщили о положительных торговых условиях за последние два месяца, причем самые сильные результаты были получены у производителей машин и оборудования, а также химических веществ, фармацевтики, очистки, резины, нефти и сопутствующих товаров.

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