Финансовый рынок: Фондовые индексы США снизились

Dow упал на 620,74 пункта до 29 982,62, Nasdaq снизился на 266,46 пункта до 13 070,69, а S&P 500 опустился на 73,14 пункта до 3 714,24.

Распродажа на фондовых площадках США частично отразила опасения по поводу недавней волатильности рынка, поскольку трейдеры внимательно следили за сильно сокращенными акциями, такими как GameStop и AMC Entertainment.

GameStop и AMC Entertainment резко выросли после того, как Robinhood ослабил ограничения на определенные акции.

Скачки резко сокращенных акций, описанные как "восстание розничных инвесторов", вызывали опасения, что хедж-фондам, возможно, придется продавать другие ценные бумаги, чтобы компенсировать свои потери.

Негативные настроения были также вызваны новостью о том, что однократная вакцина от коронавируса Johnson & Johnson (JNJ), по-видимому, менее эффективна против новых штаммов Covid.

J&J заявила, что вакцина продемонстрировала 72-процентную эффективность в США по сравнению с 66 процентами в Латинской Америке и 57 процентами в Южной Африке.

Минторговли США обнародовало данные, демонстрирующие гораздо больший, чем прогнозировалось, рост личных доходов в стране в декабре.

Акции нефтяных компаний резко упали в течение сессии, в результате чего индекс NYSE Arca Oil Index снизился на 3,9%.

Распродажа нефтяных запасов произошла на фоне небольшого снижения цен на сырую нефть, при этом нефть с поставками в марте упала на 0,14 доллара до 52,20 доллара за баррель.

Существенная слабость была заметна среди акций авиакомпаний, о чем свидетельствует падение индекса NYSE Arca Airline Index на 3,7%.

Акции черной металлургии продемонстрировали значительный спад в течение дня, что привело к снижению индекса NYSE Arca Steel на 3,6%.

Бумаги транспорта, банковского сектора и химической промышленности подешевели, снизившись вместе с большинством основных секторов на фоне широкой распродажи.

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