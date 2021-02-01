Форекс: В январе PMI Китая в производственной сфере снизился

Индикатор деловой активности PMI КНР с учетом сезонных колебании составил 51,5.

Это ниже 53,0, хотя остается выше линии подъема или спада в 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Китайские производители товаров заявили о стабильном расширении производства в январе, чтобы продлить текущий период роста до 11 месяцев. При этом темпы роста были самыми низкими с апреля прошлого года. Снижение темпов роста совпало со слабым увеличением общего количества новых работ в начале года.

Данные указывают на то, что это было вызвано падением экспортных заказов, которые снизились впервые за шесть месяцев. Респонденты опроса часто ссылались на возобновление пандемии COVID-19 во всем мире.

Нехватка запасов у поставщиков и задержки отгрузки привели к дальнейшему увеличению сроков доставки материалов. Более того, средняя производительность поставщиков снизилась максимальными темпами с марта прошлого года.

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