Рейтинг лучших Форекс брокеров опубликовали в МОФТ

ТОП-5 лучших компаний на рынке Форекс.

Экспертная оценка деятельности всех Форекс брокеров в очередной раз подтвердила, что лидером рынка Форекс по-прежнему остается RoboForex. По итогам исследования показатели торгового оборота этой компании стали рекордными не только относительно показателей других брокеров. Такой результат обусловлен, прежде всего, клиентоориентированностью брокера и созданием им максимально удобных условий для трейдинга.

За вторую позицию в созданном новом списке лучших Форекс брокеров развернули борьбу основные конкуренты RoboForex – брокеры EXNESS и Forex4you, также как это было и по результатам предыдущего исследования. Их показатели практически равны, но на данный момент эти компании не могут соперничать с лидером рынка по уровню торгового оборота клиентов, хотя они и демонстрируют высокий уровень сервиса. В этот раз с перевесом всего в 0,1 балла, второе место получила компания EXNESS, Forex4you досталась бронза.

Жесткая конкуренция в первой тройке лидеров рейтинга Форекс брокеров не позволила вернуться в ТОП-3 компании Instaforex несмотря на то, что ее показатели значительно выросли в сравнении с результатами прошлого исследования. Эксперты отмечают, что в борьбе за лидерство Instaforex предпринимает серьезные попытки опередить своих ближайших конкурентов: улучшает клиентский сервис, внедряет новые торговые инструменты и совершенствует сервисы для инвесторов. Именно поэтому для брокеров Forex4you и EXNESS существует реальная перспектива, что Instaforex в скором времени сможет потеснить их.

Пятую строчку рейтинга по итогам проведенного исследования заняла компания FxPro, сместив брокера Admiral Markets UK за пределы ТОП-5 списка лучших Форекс брокеров. Компания FxPro смогла не только догнать, но и обойти своего главного конкурента на Европейском рынке благодаря анонсированию новой инновационной программы для инвесторов – FxPro Invest.

Как происходит обновление рейтинга лучших Форекс брокеров.

Основанием для обновления рейтинга лучших Форекс брокеров является аудит базовых параметров компаний, который осуществляется по уникальной методологии, разработанной экспертами МОФТ. Принципы объективности данных и независимости экспертов от брокеров лежат в основе данной методологии. Каждый брокер проверяется по ряду единых критериев, формирующих пять основных функциональных групп.

● Первая группа: Финансовая. Проверяются все сервисы, связанные с финансовыми операциями – ввод/вывод денег, скорость обработки заявок, наличие комиссий и компенсационных программ, корректность списания комиссий в соответствии с регламентом, наличие программ по защите клиентских счетов от отрицательного баланса.

● Вторая группа: Экономическая. Фиксируется уровень прироста/спада торговых оборотов. Изучаются факторы, которые влияют на эту группу критериев анализа брокера, прогнозируется дальнейшая динамика компании.

● Третья группа: Клиентская. Изучается уровень и динамика прироста числа активных клиентов или спада объема торгов в компании. В разрезе сравнения показателей по этой группе осуществляется комплексный анализ брокеров.

● Четвертая группа: Сервисная. Проверяются сервисы клиентской поддержки – определяется количество доступных каналов связи, а также время работы службы поддержки, высчитывается средняя скорость ответа клиенту по всем заявленным каналам, устанавливается уровень качества полученного ответа.

● Пятая группа: Репутационная. Изучается степень доверия клиентов к брокеру – проверяются и анализируются отзывы трейдеров о сотрудничестве с компанией, проверяется реакция специалистов брокера на негативные отзывы и нацеленность на решение возникшей проблемы.

В рамках каждой функциональной группы критериев по итогам проверки формируется отдельный рейтинговый список брокеров, затем все эти списки проходят тщательный анализ и составляется единый рейтинг лучших брокеров. Таким образом достигается основная цель МОФТ – создание самого объективного и независимого рейтинга Форекс компаний.

СПРАВКА: МОФТ – это самое большое сообщество трейдеров в мире, которое предоставляет свои услуги с 2010 года. За это время число участников Объединения превысило 300,000. Работая с МОФТ, трейдеры получают больше дохода за счет доплат за каждую сделку. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов перед брокерами – предоставляя им бесплатную юридическую поддержку.

Материал подготовлен: Михаил Пригожин

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