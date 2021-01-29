Финансовый рынок: Украина ввела санкции против китайских компаний

Поводом для санкций стала ситуация вокруг завода «Мотор Сич», который производит и обслуживает авиационные двигатели. Китайские инвесторы начали процедуру покупки завода еще в 2016 году и хотели получить полный контроль над стратегическим предприятием, однако в дело вмешалась Служба безопасности Украины.

По ее подозрениям, целью сделки является не развитие завода, а попросту вывоз технологий. Новые владельцы предприятия приняли решение строить фабрику в КНР, куда должна была попасть часть активов «Мотор Сич». В ходе этого было возбуждено уголовное дело, в рамках которого на китайскую долю в компании был наложен арест.

Срок санкций планируется на три года. В течение этого периода активы будут заблокированы, а транзит ресурсов по стране будет ограничен. Также будет запрещен вывод капиталов за пределы Украины.

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