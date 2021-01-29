Финансовый рынок: Экономика Гонконга в 2020 году сократилась на 6,1%

В четвертом квартале валовой внутренний продукт Гонконга упал на 3% в годовом исчислении, но медленнее, чем снижение на 3,6% в третьем квартале.

В квартальном выражении ВВП вырос на 0,2% в четвертом квартале после восстановления на 2,7% в третьем квартале.

В целом за 2020 год ВВП снизился на 6,1% по сравнению с 2019 годом.

Ожидается, что экономика Гонконга будет иметь положительный рост в 2021 году, но экономическая ситуация в первой половине года останется сложной, а степень и скорость восстановления зависит от множества факторов неопределенности, особенно в отношении пандемии, заявил официальный представитель правительства.

Расходы на частное потребление снизились на 7,6%, меньше, чем снижение на 8,2% в третьем квартале. Государственные расходы на потребление выросли на 5,6% по сравнению с увеличением на 7,1% в прошедшем квартале.

Валовое накопление внутреннего основного капитала увеличилось на 2,6% по сравнению со снижением на 10,9% в третьем квартале.

Экспорт товаров вырос на 5,6%, а поставки услуг упали на 29,6%. При этом импорт товаров увеличился на 6,9%, а импорт услуг снизился на 35,9%.

По заявлению экономистов Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, если власти не возьмут под контроль продолжающуюся вспышку коронавируса в ближайшее время, восстановление экономики может пойти вспять.

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