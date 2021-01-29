Форекс: Фунт падает относительно большинства мировых валют

Рынки переваривают последнее безумие розничной торговли Reddit, которое спровоцировало рост GameStop, AMC Entertainment и других ранее подавленных акций.

Всплеск спекулятивной торговли побудил некоторых брокеров принять меры по ограничению покупки акций в четверг, что привело к их волатильности.

Сохраняющиеся опасения по поводу нехватки ликвидности в Китае, роста числа случаев заболевания Covid-19 и задержек с развертыванием вакцины также потрясли рынки.

Фунт стерлингов обвалился до 0,8871 по отношению к евро после роста до 0,8825. Если фунт продолжит падать, он, вероятно, протестирует поддержку в районе 0,90.

Великобританский фунт упал до 1,3657 по отношению к доллару США. Фунт готов протестировать поддержку в районе 1,34.

Фунт снизился относительно франка до отметки в 1,2149. Валюта может найти поддержку на уровне 1,19.

Национальная валюта Великобритании выросла до 143,74 относительно иены, самого высокого уровня с февраля 2020 года. Фунт, как видно, настроен на сопротивление у отметки 145,00.

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