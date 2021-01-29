Форекс: AMarkets предоставляет премиум-счета с улучшенными свопами

Активировать их можно в личном кабинете. Для этого достаточно выбрать в разделе «Трейдинг» вкладку «Swaps −30%». В открывшемся окне выберите номер торгового счета и нажмите на кнопку «Подать заявку».
Что дают улучшенные свопы трейдерам?
Услуга улучшенных свопов позволяет сократить издержки при переносе позиции на следующие сутки, что в свою очередь снижает нагрузку на депозит при долгосрочной торговле.
Обратите внимание, счета с улучшенными свопами будут доступны для клиентов со статусом VIP. Для получения соответствующего статуса на вашем счету должно быть минимум 20 тысяч долларов.
Преимущества VIP-статуса.
- Повышенные ставки Cashback
- получайте еще больше кешбэка с каждого лота
- Больше торговых бонусов
- получайте больше бонусных средств за торговлю
- Приоритет в исполнении запросов на снятие средств
- выводите свою прибыль быстрее
- Снижение свопов до 30%
- Бесплатный VPS
- бесперебойная торговля из любой точки мира
- Премиальная аналитика
- самые актуальные данные и расширенная аналитика
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