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Форекс: AMarkets предоставляет премиум-счета с улучшенными свопами
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Форекс: AMarkets предоставляет премиум-счета с улучшенными свопами

Услуга улучшенных свопов позволяет сократить издержки при переносе позиции на следующие сутки
Компания AMarkets предоставляет премиум-счета с улучшенными свопами, которые доступны для счетов МТ5, МТ4 EUR и MT4 RUB. Отрицательные свопы будут на 30% меньше, а положительные — на столько же больше. Улучшенные свопы будут доступны для валютных пар, металлов и криптовалют. 

Активировать их можно в личном кабинете. Для этого достаточно выбрать в разделе «Трейдинг» вкладку «Swaps −30%». В открывшемся окне выберите номер торгового счета и нажмите на кнопку «Подать заявку».

Что дают улучшенные свопы трейдерам? 

Услуга улучшенных свопов позволяет сократить издержки при переносе позиции на следующие сутки, что в свою очередь снижает нагрузку на депозит при долгосрочной торговле.

Обратите внимание, счета с улучшенными свопами будут доступны для клиентов со статусом VIP. Для получения соответствующего статуса на вашем счету должно быть минимум 20 тысяч долларов.

Преимущества VIP-статуса.

  • Повышенные ставки Cashback
  • получайте еще больше кешбэка с каждого лота
  • Больше торговых бонусов
  • получайте больше бонусных средств за торговлю
  • Приоритет в исполнении запросов на снятие средств
  • выводите свою прибыль быстрее
  • Снижение свопов до 30%
  • Бесплатный VPS
  • бесперебойная торговля из любой точки мира
  • Премиальная аналитика
  • самые актуальные данные и расширенная аналитика
  • Торговые консультации от наших экспертов

Источник: AMarkets

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пятница 29.01.2021 | 14:42
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