Финансовый рынок: Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне

Согласно информации S3, хедж-фонды и крупные фондовые игроки, которые ставили против GameStop, потеряли $5 млрд после того, как инвесторы-любители объединились, чтобы взвинтить стоимость акций американской сети видеоигр.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,8% до 400,13. Немецкий DAX снизился на 0,7%, французский индекс CAC 40 опустился на 0,8%, а британский FTSE 100 обвалился на 0,9%.

Акции H&M подешевели на 4,5% после того, как компания сообщила о падении продаж и прибыли за год.

Бумаги компании Ericsson, производящей телекоммуникационное оборудование, выросли на 7,5% после публикации чистой прибыли за четвертый квартал, превысившей прогноз.

Акции BBVA потеряли 2,6%. Испанский банк заявил, что намерен выкупить 10% своих финансовых активов и вернуться к выплате 35-40 % своей прибыли в виде дивидендов.

Котировки акций Givaudan, швейцарского производителя парфюмерии и ароматизаторов, снизились на 2,3% после подтверждения своих среднесрочных целей.

Акции SAP подешевели на 0,8%. Немецкая компания-производитель программного обеспечения заявила, что ожидает скорректированную операционную прибыль в 2021 финансовом году в размере от 7,8 млрд евро до 8,2 млрд евро по сравнению с 8,28 млрд евро в прошлом году.

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