Курс золота: Цены на драгоценный металл выросли

Спотовая стоимость золота выросла на 0,6% до 1854,71 доллара за унцию, а фьючерсы на золото США поднялись на 0,9% до 1857,50 доллара.

Азиатские рынки завершили торги в минусе, европейские фондовые индексы готовятся к худшей неделе с октября, а фьючерсы на акции США упали, поскольку настроения инвесторов были подорваны всплеском спекулятивной торговли со стороны розничных инвесторов, организованной на онлайн-форумах, таких, как Reddit.

По данным аналитической компании S3, хедж-фонды и другие крупные инвесторы, которые делали ставки против GameStop, потеряли более 5 миллиардов долларов после того, как толпа инвесторов-любителей объединила свои усилия, чтобы взвинтить цену акций американской сети видеоигр.

Сохраняющиеся опасения по поводу нехватки ликвидности в Китае, рост числа случаев заболевания Covid-19, медленное и хаотичное развертывание вакцинации в Европе также встревожили инвесторов.

Поскольку данные по ВВП из Германии и Франции превзошли ожидания, инвесторы теперь ждут отчетов США по личным доходам и расходам, настроениям потребителей и незавершенным продажам домов, чтобы получить ориентиры.

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