Фондовый рынок: Стоимость нефти растет на фоне позитивных данных по ВВП Германии

Карантинные ограничения и опасения по поводу быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке, ограничили рост нефти.

Нефть марки Brent с поставками в апреле выросла на 0,5% до 55,37 долл/барр. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,2% до 52,46 долл/барр. после максимального снижения за неделю в предыдущий день торгов.

Согласно данным Destatis, ВВП Германии вырос на 0,1% в четвертом квартале, что медленнее, чем рост на 8,5% в третьем квартале из-за карантинных ограничений, введенных для сдерживания распространения пандемии Covid-19. Экономисты прогнозировали нулевой рост ВВП.

В годовом выражении ВВП Германии с поправкой на сезонность снизился на 3,9% после падения на 4% в третьем квартале.

По информации Insee, ВВП Франции упал на 1,3% в IV квартале по сравнению с подъемом на 18,5% в III квартале. Аналитики ожидали квартальное падение на уровне 4%.

По сообщениям СМИ, новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, был впервые обнаружен на территории США у двух взрослых людей, не путешествующих и не связанных друг с другом.

"Прибытие в наш штат варианта SARS-CoV-2 является важным напоминанием всем жителям Южной Каролины о том, что борьба с этим смертельным вирусом еще далека от завершения", — сказал Брэннон Тракслер, временно исполняющий обязанности директора общественного здравоохранения штата Южная Каролина.

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