Форекс: Interactive Brokers открывает офис в Ирландии

Согласно официальному пресс-релизу, фирма получила разрешение Центрального банка Ирландии на создание новой структуры Interactive Brokers Ireland Limited. Кроме того, компания наметила планы существенного увеличения численности персонала в 2021 году с учетом роста европейского бизнеса компании.

Этот год стал для компании плодотворным с точки зрения роста, так как Interactive Brokers открыл офисы в Сингапуре и Венгрии. В настоящее время компания имеет 11 представительств по всему миру, включая США, Ирландию, Гонконг, Австралию, Канаду, Венгрию, Индию, Японию, Люксембург, Сингапур и Великобританию.

Комментируя недавнее объявление, Томас Петерффи, Основатель и Председатель Interactive Brokers, заявил: «Мы расширяем свою деятельность в Ирландии отчасти благодаря Brexit, а отчасти благодаря нашему плану создания дочерних компаний по всему миру для поддержки нашего быстрого глобального роста. Клиентские счета выросли более чем на 52% за год».

Interactive Brokers ускорили свои усилия по расширению в Европе с недавним заявлением. Ранее сообщалось об открытии центрально-европейского офиса компании в Будапеште. Interactive Brokers насчитывает более 2 000 сотрудников по всему миру, а также более 1 миллиона клиентских счетов по всему миру. Кроме того, компания упомянула о поддержке, полученной государственным агентством IDA Ирландии для своей новой организации.

«IDA Ирландия, государственное агентство, продвигающее Ирландию за возможности, которые она предоставляет международным компаниям, оказало неоценимую помощь Интерактивным брокерам в создании своего ирландского офиса», — говорится в пресс-релизе Интерактивных брокеров.

Основанная в 1997 году, компания значительно выросла и стала одной из ведущих фирм по торговле ценными бумагами в мире с акционерным капиталом более 8,9 млрд. долларов США, рыночным капиталом 25 млрд. долларов США и клиентским капиталом 284 млрд. долларов США.

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