Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги в минусе

Рынок акций Китая закрылся снижением из-за опасений по поводу нехватки ликвидности и высоких оценок инвесторов. Индекс Shanghai Composite упал на 22,11 пункта до 3 483,07, несмотря на то, что НБК влил в финансовую систему страны 100 млрд юаней. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 267,06 пункта до 28 283,71 пункта.

Японский рынок акции завершил торги в красной зоне из-за раскручивания позиций в конце месяца. Мрачные данные по промышленному производству и безработице также негативно отразились на настроениях инвесторов.

Промышленное производство в Японии в декабре снизилось на 1,6% с учетом сезонных колебаний, в то время как годовой уровень безработицы вырос впервые за 11 лет.

Индекс Nikkei упал на 534,03 пункта до 27 663,39, что стало самым большим падением с 31 июля. Более широкий индекс Topix закрылся снижением на 1,64% до 1 808,78.

Акции Canon упали на 7,4% из-за фиксации прибыли после недавнего роста. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 64% в год, чему способствовал рост спроса на камеры и струйные принтеры во второй половине года.

Бумаги производителей чипов снизились, несмотря на объявленные высокие доходы. Advantest — на 1,9%, а Tokyo Electron — на 4,9%.

Австралийские рынки ценных бумаг падают третью сессию подряд, так как падение цен на железную руду оказало давление на горнодобывающие компании. Индекс S & P / ASX 200 упал на 42,30 пункта до 6 607,40, в то время как более широкий индекс All Ordinaries снизился на 46,70 пункта до 6 870,90.

Бумаги горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подешевели от 2 до 4% после того, как Китай заявил о сокращении производства стали в этом году. Точно так же акции компаний Woodside Petroleum и Santos упали на 3% после того, как Китай ввел ограничения на поездки для сдерживания распространения Covid.

Финансовые активы индустриальных гигантов Aristocrat Leisure и Transurban выросли на 2,4% и 1,4% соответственно. Акции сталелитейной компании Bluescope поднялись на 3,5%.

Официальная статистика показала, что в декабре кредитование частного сектора в Австралии выросло на 0,3% в месячном исчислении.

Рынок акций Южной Кореи обвалился из-за того, что иностранные инвесторы сбросили свои акции на фоне опасений по поводу завышенных оценок и нехватки ликвидности в Китае. Индекс Kospi упал на 92,84 пункта, закрывшись ниже порога в 3000 пунктов, что стало крупнейшим однодневным падением с 20 августа прошлого года.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на 2 процента, компании LG Chem снизились на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor обвалились на 4%, а фармацевтической компании Samsung Biologics опустились на 5,4%.

Промышленное производство в Южной Корее увеличилось с учетом сезонных колебаний в декабре на 3,7%, сообщает Статистическое управление Кореи. Это превзошло прогнозы роста на 1,2% после роста на 0,3% в ноябре.

Рынок акций Новой Зеландии восстановился после неожиданной распродажи накануне. Контрольный индекс NZX-50 вырос на 40,83 пункта до 13 127,29 пункта после того, как технологические компании США сообщили о хорошей прибыли.

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