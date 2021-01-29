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Форекс: Перенесите свои открытые сделки в AMarkets
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Форекс: Перенесите свои открытые сделки в AMarkets

Перейдя в AMarkets вы получите наилучшие условия для торговли
​Хотите сменить брокера, но желание сохранить открытые сделки останавливает вас? Воспользуйтесь эксклюзивным предложением на рынке брокерских услуг: перенесите все свои открытые ордера в AMarkets.

 Перейдя в AMarkets вы получите наилучшие условия для торговли.

  • Скорость исполнения сделок от 30 миллисекунд.
  • Спреды от 0 пунктов.
  • Возможность открывать счета в USD, EUR и RUB.
  • 8 классов активов, более 250 финансовых инструментов для торговли и инвестирования: металлы, индексы, сырье, товары, бонды, валютные пары.
  • Торговые сигналы и аналитические обзоры от признанных экспертов.
  • Пополнение счета без комиссии.

Всего несколько шагов для переноса торгового счёта.

  • 1. Создайте личный кабинет на сайте amarkets.biz.
  • 2. Пройдите процедуру верификации в Личном кабинете, загрузив копию главной страницы паспорта.
  • 3. В Личном кабинете откройте торговый счет с подходящими условиями торговли и пополните его любым удобным для вас способом. Минимальная сумма пополнения $500.
  • 4. Отправьте на email компании AMarkets support@amarkets.com и на почту своего персонального менеджера письмо с просьбой о переносе торгового счёта.

Форма запроса.

  • В теме письма укажите «Заявка на перенос ордеров».
  • В письме укажите следующую информацию: «Я, (укажите ФИО), номер Кошелька в компании AMarkets, прошу восстановить мои открытые ордера на торговый счет (укажите номер торгового счета в компании AMarkets). Данные от иной Компании (логин и инвесторский пароль от торгового счета, IP сервер компании и номера рыночных ордеров, подлежащих восстановлению) прилагаю. Настоящим я, (укажите ФИО), также подтверждаю, что все условия восстановления открытых ордеров разъяснены мне в полном объеме, я понял и полностью принимаю все условия восстановления открытых ордеров в компании AMarkets».
  • Также рекомендуем изучить Регламент переноса торгового счёта в AMarkets.

Источник: AMarkets



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пятница 29.01.2021 | 10:26
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