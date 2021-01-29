Форекс: Перенесите свои открытые сделки в AMarkets

Перейдя в AMarkets вы получите наилучшие условия для торговли.
- Скорость исполнения сделок от 30 миллисекунд.
- Спреды от 0 пунктов.
- Возможность открывать счета в USD, EUR и RUB.
- 8 классов активов, более 250 финансовых инструментов для торговли и инвестирования: металлы, индексы, сырье, товары, бонды, валютные пары.
- Торговые сигналы и аналитические обзоры от признанных экспертов.
- Пополнение счета без комиссии.
Всего несколько шагов для переноса торгового счёта.
- 1. Создайте личный кабинет на сайте amarkets.biz.
- 2. Пройдите процедуру верификации в Личном кабинете, загрузив копию главной страницы паспорта.
- 3. В Личном кабинете откройте торговый счет с подходящими условиями торговли и пополните его любым удобным для вас способом. Минимальная сумма пополнения $500.
- 4. Отправьте на email компании AMarkets support@amarkets.com и на почту своего персонального менеджера письмо с просьбой о переносе торгового счёта.
Форма запроса.
- В теме письма укажите «Заявка на перенос ордеров».
- В письме укажите следующую информацию: «Я, (укажите ФИО), номер Кошелька в компании AMarkets, прошу восстановить мои открытые ордера на торговый счет (укажите номер торгового счета в компании AMarkets). Данные от иной Компании (логин и инвесторский пароль от торгового счета, IP сервер компании и номера рыночных ордеров, подлежащих восстановлению) прилагаю. Настоящим я, (укажите ФИО), также подтверждаю, что все условия восстановления открытых ордеров разъяснены мне в полном объеме, я понял и полностью принимаю все условия восстановления открытых ордеров в компании AMarkets».
- Также рекомендуем изучить Регламент переноса торгового счёта в AMarkets.
Источник: AMarkets
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