Форекс: Рост экономики США в четвертом квартале соответствовал ожиданиям экономистов

Министерство торговли сообщило, что реальный ВВП вырос на 4,0% в IV квартале после резкого роста на 33,4% в III квартале. Продолжающийся рост ВВП оправдал ожидания.

Несмотря на восстановление во второй половине года, ВВП в 2020 году сократился на 3,5% после роста на 2,2% в 2019 году.

Рост ВВП в четвертом квартале отразил увеличение экспорта, инвестиций в основной капитал нежилого сектора, потребительских расходов, инвестиций в основной капитал и инвестиций в частные запасы.

Положительный вклад был частично компенсирован сокращением расходов правительств штатов и местного самоуправления, а также увеличением импорта, которое вычитается при расчете ВВП.

Заметное замедление темпов роста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом произошло из-за того, что потребительские расходы увеличились на относительно скромные 2,5% в четвертом квартале после резкого скачка на 41,0% в третьем квартале.

Министерство торговли заявило, что увеличение расходов на услуги, особенно в секторе здравоохранения, было частично компенсировано снижением расходов на товары, в первую очередь на продукты питания и напитки.

Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics в США, заявил, что замедление роста потребительских расходов отражает сочетание прекращения финансовой поддержки и возобновления распространения коронавирусных инфекций.

"В связи с падением числа случаев коронавируса и согласованием Конгресса в конце прошлого года нового стимула на 900 миллиардов долларов мы ожидаем, что рост потребления снова ускорится в первой половине этого года", — сообщил Эшворт.

Он добавил: "Рост ВВП в первом квартале должен составить 5%, а рост во втором квартале может приблизиться к 10%, особенно если Конгресс сможет быстро согласовать еще один раунд стимулов".

Что касается инфляции, отчет показал, что рост основных потребительских цен, не включая цены на продукты питания и энергоносители, замедлился до 1,4% в четвертом квартале с 3,4% в третьем квартале.

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