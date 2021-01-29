Финансовый рынок: Американские фондовые индексы завершили торги ростом

Dow вырос на 300,19 пункта до 30 603,36, Nasdaq поднялся на 66,56 пункта до 13 337,16, а S&P 500 подскочил на 36,61 пункта до 3787,38.

Dow и S&P 500 продемонстрировал самое крупное однодневное снижение с октября на торговой сессии среды, что отражает обеспокоенность по поводу новых штаммов коронавируса, неуверенность в новом законопроекте о стимулах и опасения по поводу спекулятивной торговли.

Хотя все эти проблемы остаются, трейдеров, похоже, не беспокоили предупреждения аналитиков о том, что рынки могут столкнуться с резким откатом.

Покупательский интерес мог быть вызван отчетом Министерства труда, показывающим более значительное, чем ожидалось, сокращение числа впервые обращающихся за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 23 января.

Другой отчет Министерства торговли показал, что экономический рост в четвертом квартале 2020 года соответствовал оценкам экономистов.

В отчете говорится, что реальный валовой внутренний продукт вырос на 4,0% в четвертом квартале после резкого роста на 33,4% в третьем квартале.

Несмотря на восстановление во второй половине года, ВВП в 2020 году сократился на 3,5% после роста на 2,2% в 2019 году.

Несмотря на рост индексов, акции Apple и Tesla продемонстрировали заметное снижение в течение дня.

Бумаги Apple упали на 3,5% после того, как технический гигант сообщил о результатах первого квартала финансового года лучше ожиданий, но представил слабые прогнозы.

Бумаги производителя электромобилей Tesla упали на 3,3% после сообщения о прибыли за четвертый квартал, которая не соответствует оценкам аналитиков.

Между тем, сильно закороченные акции, такие как GameStop, AMC Entertainment и Bed Bath & Beyond, вернулись на рынок после резкого роста на предыдущей сессии.

Акции авиакомпаний выросли в начале сессии и сумели удержать значительный рост в течение дня, в результате чего индекс NYSE Arca Airline Index вырос на 4,4%.

Бумаги American Airlines поднялись на 9,3% после сообщения о более низком, чем ожидалось, убытке в четвертом квартале по выручке, который превысил ожидания.

Акции золотодобывающих компаний подорожали, о чем свидетельствует рост индекса NYSE Arca Gold Bugs Index на 3,8%.

Ценные бумаги банковского сектора, программного обеспечения и полупроводников выросли.

Финансовые активы телекоммуникационных компаний резко, в результате чего Североамериканский телекоммуникационный индекс упал на 3,1%.

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