Форекс: В декабре экспорт Малайзии вырос на 10,8%

Декабрьский экспорт вырос на 10,8% в годовом выражении после роста на 4,6% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста на 3,9%. Экспорт составил 95,7 млрд ринггитов, достигнув самого высокого значения, зафиксированного в 2020 году.

Декабрьский импорт вырос на 1,6% в годовом выражении до 75,0 миллиарда ринггитов после падения на 9,0% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение импорта на 4,8%.

Положительное сальдо торгового баланса в декабре составило 20,7 млрд. ринггитов, что выше ожидаемого уровня в 12,7 млрд. ринггитов.

В месячном выражении экспорт вырос на 13,1% в декабре, а импорт увеличился на 11,0%.

В четвертом квартале экспорт вырос на 5,1% в годовом исчислении и на 4,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Импорт сократился на 4,5% в годовом выражении и вырос на 5,7% в квартальном исчислении.

В 2020 году экспорт Малайзии снизился на 1,4%, а импорт — на 6,3%

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