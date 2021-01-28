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Финансовый рынок: Дерипаска поддержал США в борьбе с глобальным потеплением
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Финансовый рынок: Дерипаска поддержал США в борьбе с глобальным потеплением

Он поддерживает такие действия и считает их единственной возможной альтернативой
​Российский миллиардер О. Дерипаска заявил, что действия Джо Байдена и его администрации свидетельствуют о том, что США не просто хотят ограничить использование ископаемого топлива, а попросту запретить использования угля.

Он поддерживает такие действия и считает их единственной возможной альтернативой, если человечество желает предотвратить фатальные климатические изменения и сохранить планету. Он полагает, что на уровне страны подобные решения являются шагом вперед.

В то же время он выступил против действий властей Китая, которые продолжают активно сжигать каменный уголь, а также строить новые электростанции для его сжигания. По словам Дерипаски, в мире пока что нет реальных механизмов наказания за невыполнение международных соглашений по климату. При этом, 2020 год стал вторым по средней температуре за весь период наблюдений.

Ранее Дерипаска воспользовался ростом стоимости контейнерных перевозок из Азии в Европу и смог совершить прорыв в деле транзитных перевозок грузов  по Транссибирскому маршруту.

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четверг 28.01.2021 | 21:50
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