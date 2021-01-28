Финансовый рынок: Указ Байдена разгневал американских нефтяников

В качестве альтернативы Байден хочет увеличить долю ветроэнергетики. Американский президент настаивает на том, что климатический план стоимостью в 2 трлн долларов был реализован.

В ответ на это, многие производители нефти и газа разозлились и выступили против нового указа, который они планируют оспорить в судебном порядке. По их словам, такой указ попросту уничтожит индустрию и лишит рабочих мест тысячи людей, а также сделает страну более зависимой от иностранных источников энергии.

В период президентства Обамы было дано обещание сократить до 2025 года выбросы на 26-28%, однако к этой цели так и не смогли приблизиться. Прогресс по данному вопросу практически остановился в период президентства Д. Трампа.

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