RoboForex предлагает стать успешным инвестором с CopyFX

Что такое копитрейдинг?

Это один из способов получения пассивного дохода, когда сделки выбранного вами Трейдера копируются на ваш счёт.

Если Трейдер торгует успешно, то и депозит Инвестора будет расти, именно поэтому так важно выбрать для копирования опытного управляющего.

Если у вас нет времени торговать самостоятельно, но есть желание использовать возможности финансовых рынков, обратите внимание на платформу CopyFX компании RoboForex.

Как начать работу с CopyFX?

Зарегистрируйтесь. Пройдите простую процедуру регистрации аккаунта и инвестиционного счёта.

Укажите размер инвестиции. Обозначьте, какую сумму вы решили инвестировать через CopyFX, и внесите её на счёт с помощью одной из 20 доступных платёжных систем. Минимальный депозит — всего 100 USD.

Выберите Трейдера в Рейтинге, оформите подписку на копирование его сделок и начинайте копировать сделки профессионалов в надёжной инвестиционной платформе.

Чтобы выбрать счёт для копирования сделок, используйте специальный инструмент — Рейтинг Трейдеров, в который попадают только самые эффективные Трейдеры CopyFX. В нём вы найдёте всю необходимую информацию о Трейдерах и их счетах: доходность, параметры счёта, данные о количестве Инвесторов и инвестиционном портфеле.

Чем полезен калькулятор инвестора?

С помощью Калькулятора Инвестора можно подобрать себе сбалансированный портфель подписки сразу на нескольких Трейдеров. Задав в Калькуляторе сумму инвестиций, срок вложения и уровень риска, вы увидите, каким может быть расчётный результат ваших инвестиций.

Безопасность средств клиента.

Регулируемая деятельность с лицензией 000138/107.

Защита от отрицательного баланса.

Участник Компенсационного фонда The Financial Commission.

Сертификат качества исполнения от Verify My Trade.

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