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RoboForex предлагает стать успешным инвестором с CopyFX
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RoboForex предлагает стать успешным инвестором с CopyFX

С помощью Калькулятора Инвестора можно подобрать себе сбалансированный портфель подписки сразу на нескольких Трейдеров
​Компания RoboForex предоставляет всем желающим возможность инвестировать в финансовые рынки, копируя сделки успешных трейдеров в платформе CopyFX. При этом достаточно инвестировать 100 долларов. 

Что такое копитрейдинг? 

  • Это один из способов получения пассивного дохода, когда сделки выбранного вами Трейдера копируются на ваш счёт.
  • Если Трейдер торгует успешно, то и депозит Инвестора будет расти, именно поэтому так важно выбрать для копирования опытного управляющего.
  • Если у вас нет времени торговать самостоятельно, но есть желание использовать возможности финансовых рынков, обратите внимание на платформу CopyFX компании RoboForex.

Как начать работу с CopyFX?

  • Зарегистрируйтесь. Пройдите простую процедуру регистрации аккаунта и инвестиционного счёта.
  • Укажите размер инвестиции. Обозначьте, какую сумму вы решили инвестировать через CopyFX, и внесите её на счёт с помощью одной из 20 доступных платёжных систем. Минимальный депозит — всего 100 USD.
  • Выберите Трейдера в Рейтинге, оформите подписку на копирование его сделок и начинайте копировать сделки профессионалов в надёжной инвестиционной платформе.
Чтобы выбрать счёт для копирования сделок, используйте специальный инструмент — Рейтинг Трейдеров, в который попадают только самые эффективные Трейдеры CopyFX. В нём вы найдёте всю необходимую информацию о Трейдерах и их счетах: доходность, параметры счёта, данные о количестве Инвесторов и инвестиционном портфеле.

Чем полезен калькулятор инвестора?

С помощью Калькулятора Инвестора можно подобрать себе сбалансированный портфель подписки сразу на нескольких Трейдеров. Задав в Калькуляторе сумму инвестиций, срок вложения и уровень риска, вы увидите, каким может быть расчётный результат ваших инвестиций.

Безопасность средств клиента. 

  • Регулируемая деятельность с лицензией 000138/107.
  • Защита от отрицательного баланса.
  • Участник Компенсационного фонда The Financial Commission.
  • Сертификат качества исполнения от Verify My Trade.

Источник: RoboForex

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четверг 28.01.2021 | 15:53
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