RoboForex предлагает стать успешным инвестором с CopyFX

Что такое копитрейдинг?
- Это один из способов получения пассивного дохода, когда сделки выбранного вами Трейдера копируются на ваш счёт.
- Если Трейдер торгует успешно, то и депозит Инвестора будет расти, именно поэтому так важно выбрать для копирования опытного управляющего.
- Если у вас нет времени торговать самостоятельно, но есть желание использовать возможности финансовых рынков, обратите внимание на платформу CopyFX компании RoboForex.
Как начать работу с CopyFX?
- Зарегистрируйтесь. Пройдите простую процедуру регистрации аккаунта и инвестиционного счёта.
- Укажите размер инвестиции. Обозначьте, какую сумму вы решили инвестировать через CopyFX, и внесите её на счёт с помощью одной из 20 доступных платёжных систем. Минимальный депозит — всего 100 USD.
- Выберите Трейдера в Рейтинге, оформите подписку на копирование его сделок и начинайте копировать сделки профессионалов в надёжной инвестиционной платформе.
Чем полезен калькулятор инвестора?
С помощью Калькулятора Инвестора можно подобрать себе сбалансированный портфель подписки сразу на нескольких Трейдеров. Задав в Калькуляторе сумму инвестиций, срок вложения и уровень риска, вы увидите, каким может быть расчётный результат ваших инвестиций.
Безопасность средств клиента.
- Регулируемая деятельность с лицензией 000138/107.
- Защита от отрицательного баланса.
- Участник Компенсационного фонда The Financial Commission.
- Сертификат качества исполнения от Verify My Trade.
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