Финансовый рынок: Фондовые индексы Европы снизились

Настроение на риск также снизилось из-за растущей обеспокоенности по поводу завышенных оценок на фондовых рынках.

Общеевропейский Stoxx 600 упал более чем на 2% до 394,89 после снижения на 1,2% в среду. Немецкий DAX обвалился на 2,1%, французский индекс CAC 40 снизился на 1,3%, а британский FTSE 100 рухнул на 1,6%.

Акции швейцарского производителя часов Swatch Group потеряли 3,3% после сообщения о своем первом ежегодном убытке почти за 40 лет.

Бумаги Diageo выросли на 3,6% после того, как крупнейший в мире производитель спиртных напитков сообщил о неожиданном увеличении роста чистых продаж в первой половине года и заявил, что ожидает улучшения продаж и прибыли во второй половине финансового года.

Рейтинг игорной компании Rank Group упал на 1,4% после того, как в первой половине 2021 финансового года он стал убыточным.

Акции горнодобывающего гиганта Rio Tinto потерял 2% после объявления нового состава руководства.

Акции EasyJet подешевели на 1,8%. Бюджетная авиакомпания заявила, что надеется на рост числа пассажиров в конце этого года, если ограничения по Covid будут сняты.

Акции BMW AG упали на 3,8%. Автопроизводитель заявил, что предварительный свободный денежный поток от автомобильной промышленности за четвертый квартал и полный 2020 год превзошел ожидания рынка.

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