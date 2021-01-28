Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги в красной зоне

На фоне роста числа случаев заражения вирусом и задержек с вакцинацией представители Федеральной резервной системы отметили тревожное замедление темпов восстановления экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 68,17 пункта до 3 505,18 пункта на фоне сохраняющихся опасений по поводу ужесточения экономической политики. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,55% до 28 550,77.

Японский рынок акций обвалился, поскольку акции технологических компаний поддались сильному давлению продаж после недавнего сильного роста. Индекс Nikkei упал на 437,79 пункта до 28 197,42, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 1,14% до 1 838,85.

Больше всего пострадали акции, связанные с производством чипов: Renesas Electronics потеряла 5,9%, а Advantest — 4,3%. Акции компании CyberAgent в сфере средств массовой информации и интернет-рекламы упали на 9,2%.

Бумаги Fanuc подешевели на 1%, несмотря на то, что робототехническая компания повысила прогноз операционной прибыли во второй раз. Акции SoftBank снизились на 3,6%.

Финансовые активы Nissan Motor прибавили 1,8% после того, как автопроизводитель заявил, что все его новые автомобили на ключевых рынках, таких как Япония, Китай, США и Европа, будут частично или полностью электрифицированы к началу 2030-х годов.

Австралийские рынки закрылись в минусе после того, как Федеральная резервная система отметила потенциальное замедление восстановления экономики.

Контрольный индекс S&P/ASX 200 упал на 130,90 пункта до 6 649,70. Более широкий индекс All Ordinaries снизился на 142,60 пункта до 6917,60.

Акции компании по добыче железной руды Fortescue Metals Group подешевели на 4% после подачи квартального отчета о производстве за декабрь 2020 года. Бумаги BHP и Rio Tinto обвалились на 1,7% и 2,9% соответственно.

Бумаги золотодобывающей компании Newcrest Mining потеряли 2,8%, после сообщения о падении производства золота по сравнению с тем же кварталом прошлого года из-за снижения добычи на ее рудниках Cadia и Lihir.

Акции технологических компаний снизились: Afterpay — на 6,2%. В энергетическом секторе бумаги Woodside Petroleum и Santos упали на 2%, а акции Oil Search подешевели на 3,9%.

Рынок акций Южной Кореи снизился на фоне массовых продаж со стороны иностранных инвесторов. Индекс Kospi упал на 53,51 пункта до 3 069,05 после того, как ФРС не объявила о новых мерах по ускорению восстановления экономики.

Samsung Electronics потеряла 2,2%, несмотря на то, что компания прогнозировала высокий спрос на ее чипы в текущем квартале. Акции производителя микросхем No2 SK Hynix упали на 4,3%.

Рынок акции Новой Зеландии обвалился на фоне усиления опасений по поводу завышенных оценок на фондовых рынках. Контрольный индекс NZX-50 снизился на 287,54 пункта до 13 086,46 пункта.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило сегодня о положительном сальдо торгового баланса Новой Зеландии в размере 17 млн новозеландских долларов в декабре. Экспорт упал на 2,7% в годовом исчислении, а экспорт молочной продукции упал на 19%.

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