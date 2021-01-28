Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги резким снижением

Dow упал на 633,87 пункта до 30 303,17, Nasdaq снизился на 355,47 пункта до 13 270,60, а S&P 500 обвалился на 98,85 пункта до 3750,77.

Падение рынка акций США произошло, когда трейдеры, наконец, обратили внимание на опасения по поводу воздействия новых, более заразных штаммов коронавируса, а также на неуверенность в перспективах нового пакета помощи.

Трейдеры были обеспокоены недавними спекулятивными торгами со стороны розничных инвесторов на фоне продолжающегося роста "коротких" акций, таких как GameStop и AMC Entertainment.

Акции GameStop и AMC резко выросли, что вызывает опасения, что хедж-фондам, возможно, придется продавать другие ценные бумаги, чтобы компенсировать свои растущие убытки.

Рынок ценных бумаг продолжил дальнейшее снижение после объявления Федеральной резервной системы своей денежно-кредитной политики.

ФРС оставила процентные ставки без изменений, как многие ожидали, и сообщила, что планирует сохранить свою программу покупки активов в текущем темпе.

Акции Boeing оказались под давлением после того, как аэрокосмический гигант сообщил о резких убытках в четвертом квартале и еще больше задержал выпуск нового самолета 777x.

Бумаги кофейного гиганта Starbucks резко упали после сообщения о смешанных финансовых результатах за первый квартал и прогнозов более слабых, чем ожидалось, доходов во втором квартале. Starbucks также объявила об уходе главного операционного директора Розалинд Брюэр.

Акции Microsoft закрылись ростом после того, как компания сообщила о результатах за второй квартал финансового года, которые превзошли ожидания как по прибыли, так и по чистой прибыли.

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в декабре выросли намного меньше, чем ожидалось.

Акции полупроводников рухнули, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index упал на 5,2%.

Производители микросхем Advanced Micro Devices и Texas Instruments заявили о резких убытках, несмотря на то, что квартальные результаты оказались лучше ожиданий.

Падение зафиксировано и среди золотых акций, о чем свидетельствует снижение индекса NYSE Arca Gold Bugs Index на 4,4%.

Распродажа золотых запасов произошла на фоне продолжающегося снижения цен на драгоценный металл, при этом золото с поставкой в феврале упало на 6 долларов до 1844,90 доллара за унцию.

Финансовые акции снизились, что привело к падению индекса KBW Bank Index и индекса брокеров / дилеров NYSE Arca на 3,5% и 3,2% соответственно.

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