Финансовый рынок: Запас топлива на российских НПЗ упал до минимума

Ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, значительно снизили объемы потребления топлива в стране и в мире в целом. Многие заводы, оставшись без заказов, вынуждены были уйти на длительные ремонтные работы. Поставки нефти на российские НПЗ в минувшем году по системе компании «Транснефть» упали на 12,5 млн тонн. Таким образом, экспортная альтернатива стала для российских НПЗ более привлекательной, чем внутренний рынок.

Также достигли минимальной отметки запасы бензина на российских НПЗ, впервые с 2015 года. Они снизились на 27% (примерно до 1,2 млн тонн). Минэнерго рекомендует нефтяным компаниям уже к маю этого года увеличить запасы нефти на НПЗ примерно на треть для того чтобы сохранить стабильную обстановку и обеспечить топливом все отрасли.

Нынешний объем отгрузок бензина на внутренний рынок оказался примерно на 100 тысяч тонн ниже, чем это было в 2020 году.

Читайте также: Финансовый рынок: Страховщик Северного потока-2 может выйти из строительства