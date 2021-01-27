Финансовый рынок: Белоруссия хочет наказать страны Прибалтики с помощью России

Планируется провести переговоры и, после того как они будут завершены, поставить подписи от имени кабмина.

Переговоры о поставках нефтепродуктов через российские порты ведутся уже на протяжении нескольких месяцев. Поводом для их начала стали санкции Балтийских государств, которые отказались признавать результаты выборов в Белоруссии и А. Лукашенка в качестве законного президента. В свою очередь, Белоруссия решила «наказать» их с помощью России.

В период с 2021 по 2023 годы планируется поставка примерно 9,8 млн тонн нефтепродуктов. По словам вице-премьера России А. Новака, ориентировочный объем поставок оценивается в 4-6 млн тонн. Основной проблемой остается стоимость поставок, которая будет гораздо выше, чем через порты Литвы и Латвии. Также потребуются вложения в инфраструктуру, такие как строительство трубопроводов и модернизацию железной дороги.

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