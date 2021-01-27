Форекс: NPBFX проведет вебинар по фундаментальному анализу движения цен

На основании свежих данных трейдеры прогнозируют поведение рынка и совершают успешные сделки. Как им это удается? Благодаря инструментам фундаментального анализа. Вы тоже можете перестать быть сторонним наблюдателем новостного фона и научиться зарабатывать на новостных поводах. Посетите вебинар «Фундаментальный анализ движения цен» и научитесь получать доход при любой ситуации на рынке. Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor.

Программа вебинара.

Экономика и модели экономического прогнозирования для трейдера.

Политические факторы, которые влияют на поведение финансовых рынков.

Фундаментальные причины движения цен: почему без их понимания не заработать.

За какими новостями финансовых рынков обязательно следить и где это делать.

Лучшие торговые инструменты для эффективного фундаментального анализа.

Эмоциональные реакции рынков как возможность для высокодоходных спекуляций.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 28 января 2020 года (четверг)

Начало вебинара: 20:00 МСК

Стоимость участия: бесплатно

Спикеры.

Виктор Емченко — руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Александр Минаев — руководитель трейдингового центра национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», преподаватель курсов «Валютный дилинг» и «Прогнозирование финансовых рынков» на экономическом факультете «МИФИ». Занимается научной работой, результатом которой стали модифицированные методы торговли по Демарку и Вульфу, вероятность прибыльной сделки в которых повышена до 80%. Сборная команда «МИФИ» по трейдингу под его руководством неоднократно занимала призовые места в ежегодном Всероссийском студенческом конкурсе, проводимом совместно с Московской биржей.

Владимир Лейнер — ведущий финансовый консультант учебного центра FXinstructor, аспирант кафедры биржевого дела и ценных бумаг Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Автор и ведущий курса «Трейдинг на финансовых рынках от А до Я».

Источник: NPBFX

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