Курс золота: Цена на драгоценный металл падает

Спотовая стоимость золота упала на 0,3% до 1846,32 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США обвалились на 0,3% до 1 844,55 доллара за унцию.

Ожидается, что Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений, но многие ожидают, что главный финансовый регулятор предоставит дополнительную информацию относительно своей программы покупки облигаций, чтобы ускорить восстановление экономики.

Председатель ФРС должен выступить на пресс-конференции, на которой инвесторы надеются узнать о денежно-кредитной политике Центробанка. Драгоценный металл может получить некоторую поддержку, если Пауэлл объявит об ослаблении поддержки экономики.

Переговоры по стимулированию экономики США также остаются в центре внимания после того, как лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что демократы утвердят программу президента Джо Байдена по борьбе с коронавирусом на сумму 1,9 триллиона долларов без поддержки республиканцев в случае необходимости.

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