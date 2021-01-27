Фондовый рынок: Цены на нефть выросли

Котировки на нефть Brent с контрактами в апреле поднялись на 0,6% до 55,96 долл/барр. Нефть WTI подорожала на 0,5% до 52,88 долл/барр после незначительного падения накануне.

Китайская республика, крупнейший мировой потребитель нефти, наращивает усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Сегодня Китай сообщил о 75 новых подтвержденных случаях Covid-19, что является самым низким дневным ростом с 11 января, а также укрепляет надежды на рост мирового спроса.

Ранее высказывались опасения, что в связи со вспышкой коронавируса и празднованием нового года в Китае спрос на сырую нефть снизится.

Между тем, API сообщил во вторник о неожиданном снижении запасов коммерческой нефти на 5,3 миллиона баррелей за неделю до 22 января. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 430 000 баррелей за неделю.

Запасы бензина выросли на 3,1 миллиона баррелей, что намного больше, чем прогнозировалось.

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