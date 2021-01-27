Финансовый рынок: Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются

Число случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионов, при этом в Европе в настоящее время сообщается о миллионе новых случаев заражения примерно каждые четыре дня.

Инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы по поводу указаний на то, что центральный банк США не будет сокращать свою программу покупки облигаций в ближайшее время.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился до 407,58. Немецкий DAX упал на 0,3%, британский FTSE 100 — на 0,2%, в то время как французский индекс CAC 40 вырос.

Акции голландской телекоммуникационной компании KPN выросли на 4,3% после того, как ее прибыль в четвертом квартале выросла более чем вдвое.

Бумаги компании Essity AB, занимающейся гигиеной и здоровьем, выросли на 3% после сообщения о меньшем, чем ожидалось, падении квартальной операционной прибыли.

Акции компании по добыче драгоценных металлов Fresnillo упали на 6% после прогнозирования падения добычи золота.

Ценные бумаги нефтедобывающей компании Tullow Oil подешевели на 2% после того, как она предупредила о снижении добычи в 2021 году.

Акции LondonMetric Property подорожали на 1,4% после приобретения двух городских логистических складов.

Бумаги LVMH выросли на 1%. Компания заявила, что заметила значительное улучшение тенденций во всех сферах своей деятельности по сравнению с четвертым кварталом.

Акции Jenoptik выросли на 3%. Компания, производящая оптическую продукцию, заявила, что скорректированная маржа EBITDA группы будет значительно выше ожидаемого диапазона от 15,0 до 15,5 процента на 2020 финансовый год.

Акции Siemens Healthineers прибавили 2,9%. Медицинская компания повысила прогноз по продажам и прибыли на акцию в 2021 году.

Акции Symrise выросли на 2% после подтверждения своей целевой прибыли на полный 2020 год.

Бумаги компании Software AG подскочили на 6,3%, несмотря на то, что она сообщила о более низкой прибыли и выручке в 4 квартале.

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