Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Dow упал на 22,96 пункта до 30 937,04, Nasdaq снизился на 9,93 пункта до 13 626,07, а S&P 500 опустился на 5,74 пункта до 3 849,62.

Неустойчивые торги на Уолл-стрит частично отразили неуверенность в отношении краткосрочных перспектив рынков после того, как индексы Nasdaq и S&P 500 поднялись до новых рекордных максимумов закрытия в понедельник.

Оптимизм по поводу дополнительных экономических стимулов при президенте Джо Байдене помог повысить акции на последних сессиях, хотя данные указывают на усиление оппозиции со стороны законодателей Республиканской партии.

Трейдеры, возможно, замерли в ожидании объявления решения Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике в среду.

Прогнозируется, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, но многие ожидают, что центральный банк предоставит дополнительные указания относительно своей программы покупки облигаций.

Слабые результаты в течение дня также отразили неоднозначную реакцию на новости о прибылях и убытках ряда известных компаний.

Акции компании 3M и Johnson & Johnson заметно выросли после того, как они опубликовали квартальные результаты, которые превзошли оценки аналитиков по чистой прибыли.

Акции Dow, American Express и Verizo снизились, несмотря на то, что они сообщили о более высокой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал.

Акции General Electric выросли после того, как промышленный конгломерат сообщил о росте чистой прибыли в четвертом квартале на фоне более высоких, чем ожидалось, доходов и денежных потоков.

Снижение было зафиксировано и среди акций энергетических компаний, которые упали на фоне снижения цен на сырую нефть. Нефть с поставкой в ​марте упала на 0,16 доллара до 52,61 доллара за баррель.

Акции жилищного, транспортного и полупроводникового секторов продемонстрировали падение, в то время как акции телекоммуникационных компаний резко выросли, в результате чего индекс NYSE Arca North American Telecom Index вырос на 2,4%.

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