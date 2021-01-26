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Финансовый рынок: Украина высказалась касательно закупок газа у России
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Финансовый рынок: Украина высказалась касательно закупок газа у России

Украина перестала напрямую закупать у России газ еще в конце 2015 года
​Украина высказалась касательно возобновления покупок газа у России. В Киеве заявили, что не намерены импортировать российское сырье. Об этом сообщил украинский премьер-министр Д. Шмыгаль.

Украина перестала напрямую закупать у России газ еще в конце 2015 года. Причинами этого называют присоединение Крыма к РФ, а также события на Донбассе. Таким образом, страна перешла на реверсные поставки из Европы.

Ранее украинская сторона уже говорила о том, что отказалась возобновлять закупки российского газа до тех пор, пока Москва не предложит более выгодные цены и условия.  В 2020 году истек срок действия ранее действовавшего соглашения на поставку и транзит газа. Также планировалось прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров российского газа, а до 2024 года предполагалось, что Россия будет прокачивать по 40 млрд кубометров ежегодно.

По сути, Россия за 2020 год переправила через украинскую территорию 55,8 млрд кубометров топлива.  В то же время, Газпром все равно заплатил за транзит 65 млрд кубометров газа.

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вторник 26.01.2021 | 17:07
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