Финансовый рынок: Украина высказалась касательно закупок газа у России

Украина перестала напрямую закупать у России газ еще в конце 2015 года. Причинами этого называют присоединение Крыма к РФ, а также события на Донбассе. Таким образом, страна перешла на реверсные поставки из Европы.

Ранее украинская сторона уже говорила о том, что отказалась возобновлять закупки российского газа до тех пор, пока Москва не предложит более выгодные цены и условия. В 2020 году истек срок действия ранее действовавшего соглашения на поставку и транзит газа. Также планировалось прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров российского газа, а до 2024 года предполагалось, что Россия будет прокачивать по 40 млрд кубометров ежегодно.

По сути, Россия за 2020 год переправила через украинскую территорию 55,8 млрд кубометров топлива. В то же время, Газпром все равно заплатил за транзит 65 млрд кубометров газа.

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