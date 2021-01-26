Финансовый рынок: Цены на нефть вырастут более чем на 20% в 2021 году

Об этом сообщили в Международном валютном фонде (МВФ). В январском докладе говорится о том, что нефтяные цены все еще будут гораздо ниже уровня 2019 года.

В то же время, МВФ прогнозирует рост цен на другие товары, включая рост цен на металлы.

В целом мировая экономика в этом году вырастет на 5,5%. России прогнозирует рост цен на 3% вместо показателя в 2,8%, который прогнозировали в октябре. В 2022 году ожидается рост на 3,9%. Для устойчивого восстановления мировой экономики по-прежнему остаются риски, такие как появление новых штаммов коронавируса, предупреждают в МВФ.

На фоне падения спроса на нефть во всем мире невостребованными оказались супертанкеры, которые применяются для ее перевозки. Теперь они могут быть отправлены на металлолом. В основном это будет касаться судов, возраст которых превышает 15 лет.

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