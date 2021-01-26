Финансовый рынок: Торговая война между КНР и США вряд ли прекратится

В настоящее время для США важнее будет сосредоточиться на том, чтобы восстановить экономику и бороться с коронавирусной пандемией. Ранее в Белом доме неоднократно говорили о том, что Байден занимается оценкой тарифов на китайские товары и намерен координировать свои дальнейшие шаги с союзниками.

Байден неоднократно говорил, что не планирует сразу же завершать торговую войну и отменять действующие торговые пошлины. Он подчеркнул, что нужно проконсультироваться с традиционными союзниками Вашингтона в Европе и Азии и совместно разработать новую стратегию. Лишь после этого можно будет предпринимать какие-либо действия.

Ключевыми поводами для начала торговой войны между Китаем и США стал большой торговый дефицит в отношениях США и Китая, а также взаимные претензии двух сторон касательно нарушения прав на интеллектуальную собственность.

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